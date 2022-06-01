CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!” açıklamasını yaptı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde, sosyal medya hesabında; bir video paylaştı.

Videoda; Gezi Parkı protestolarında çekilmiş görüntüler, eylem haberlerine yer vermeyen haber kanalının yayınladığı penguen belgeseli, protestolara evlerden verilen ışık kapatıp açma eylemi, Yıldız Savaşları serisinin karakterlerinden Darth Vader karakterinin kostümü ile Gezi eylemlerine katılan yurttaş, Kılıçdaroğlu'nun eylemlere destek verdiği anlar, 25 Nisan 2022 tarihinde Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çaptırılan ve hakkında tutuklama kararı verilen isimlerden olan Can Atalay'ın kararın ardından "Boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin, hiçbir hukuka aykırı işleri kabul etmeyeceğiz” tepkisi ve Gezi Davası'nda hakkında hapis cezası verilen ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ın Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın yayınında yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kahraman'ın şu sözlerine yer verildi:

“30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı 13. Ağır Ceza'ya dedi ki, ‘bu davaları birleştir', 13. Ağır Ceza'nın başkanı böyle bir muvafakat vermedi. İki haftalık süreyle, 30. Ağır Ceza'nın başkanı, 13. Ağır Ceza'nın başkanı olarak görevlendirildi. Gitti kendi talebini kendi onayladı. Tekrar 30. Ağır Ceza'ya başkan olarak geri döndü."

Videoda ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kararına ardından partisinin TBMM Grubu toplantısında yaptığı açıklama da yer aldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söylemişti:

“Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil, talimatla aldıkları kararlar. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz, aslında. Demokrasi tarihimize baktığımızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanının bile terörist olarak, kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını da gördük. Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir, aslında. Baskıya isyandır Gezi, aslında. ‘Baskıyı istemiyoruz, kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz' diyor gençler. ‘Doğayı koruyalım' diyor gençler. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman; tutuklandılar ve hapse gönderildiler. Vera'yı unutmayın. Vera, (Tayfun Kahraman'ın kızı) babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz. Vera babası ile kucaklaşacak.”

Kılıçdaroğlu, videoyu şu notla paylaştı:

“Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir… Gezi'de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! Gezi 9 Yaşında."

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