Kılıçdaroğlu: Gerçek enflasyon rakamı yüzde 143

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçek enflasyonun yüzde 143 olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

Herkes biliyor ki mutfaklarda, depolarda yangın var. Hükümet yetkilileri çıkıp esnafa yardım ediyoruz diyorlar. Öyle anlattıkları gibi değil. İnsanlar perişan. Yağmur gibi zamlar geliyor otobüs şoförleri ne yapacak? AŞTİ'yi geziyoruz. Esnafla konuşuyoruz. Esnaf, 'Ben bir kuruş yardım aldıysam şuradaki insanların vebali benim üzerime. 10 kere talep ettim bir kuruş alamadım. Öyle anlattıkları gibi değil insanlar gerçekten perişan' diyor. Bir diğeri, '10 seferden 2'ye düştük hala yolcu bulmakta zorlanıyoruz. 3 yolcu var. Kontağı çevirdiğim anda zarar edeceğim ama cezası var terminalden çıkmak zorundayım' diyor.

Kamyon şoförleri, TIR, taksi, minibüs şoförleri de böyle. Bayram geliyor insanlar gidip gitmemekte tereddütteler. Uçak daha ucuza geliyor. Uçağa devlet desteği var. Otobüse yok, e ona da destek ver. Binlerce otobüs var. On binlerce çalışan var.

Patatese yüzde iki yüz yedi zam geldi. Patlıcana yüzde yüz seksen beş. Karnıbahara yüzde yüz kırk altı zam gelmiş. Zamlar yağmur gibi geliyor ama TÜİK yıllık tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları da yüzde 115 arttı diyor. TÜİK, doğruları söylemiyor. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 143. Hükümet 'Fedakarlıkta bulunun' diyor. Bütün iktisat, ekonomi kitapları yazar: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir." .