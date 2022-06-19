Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın aday olabilmesi için parlamentoyu feshetmesi lazım

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olması hakkında 'Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor' diyerek, erken seçim yapılacağını öngördüğünü söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'BASKILARI KALDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen dezenformasyon yasasına ilişkin ise "Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım. Size yönelik bir haksızlık olursa haberimiz olur, o haksızlıkla mücadele ederiz, sizin yanınızda olmaya devam ederiz, bu konuda emin olmanızı isterim. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için bizde mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz" dedi.