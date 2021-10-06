Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan sağlık raporu istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE3 DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında bugün yaptığı konuşmada, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan eski AK Parti Milletvekili İsmail Kahraman'ın "Anayasalarda değişmez hükümler olmamalı" açıklamasına dair konuştu.

Erdoğan, konuşmasında "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin ifadesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP Anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok eğer bu Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle bu durumda da partisinin politikalarından farklı bir ajandaya farklı bir siyasetçiyle karşı karşıyayız demektir" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.