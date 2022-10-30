Kılıçdaroğlu: Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin aday olmasından korktuğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu.

Adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım." .