Kılıçdaroğlu: Elektriğe zam gelecek hazırlıklı olun!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun elektriğe zam gelecek' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim; siz de görüyorsunuz ben de görüyorum, Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı, o kadar gerçeklerden kopuk bir yapı var ki eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Biz sizin gözlerinize de baktık, boyunuza da baktık, endamınıza da baktık diplomanıza da baktık, siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Vatandaştan kopan vatandaşın derdini dinlemeyen sizin derdiniz var mı diye sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan orunları çözemez, çözemiyor da zaten.

Devlette liyakat sistemini bitirirseniz devleti içten içe çürütürsünüz. Geldiğimiz nokta budur. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan derin bir ekonomik bunalım içinde dar gelirli bir avuç gruplardan üst gelir grubuna kaynak aktaran bir ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan, pazara çıkamıyorlar. Aldıkları gelirler kısa süre içinde enflasyon karşısında neredeyse sıfırlanıyor. Üç yöntemle alt gelir gruplarından topladıkları paraları üst gelir gruplarına yani bir avuç kişiye beşli çete ve tefecilere aktarıyorlar. Bunlardan birincisi kamu özel iş birliği 'yap işlet devret'. Enflasyon da dahil bu milletin sırtına yıkılarak buradan elde edilen paralarla büyük kaynaklar aktarıyorlar. Bir örnek vereceğim aynı hastane devlet yaptığında 3 milyar 907 milyar liraya mal oluyor. Ama kamu özel işbirliği olduğu zaman bu hastanenin fiyatı 6 milyar 776 milyon liraya çıkıyor. Bu ne demektir? 3 milyar liralık kaynak aktarıyorum bir kişiye. İnsanda biraz insaf olur. Bu birinci yöntem. Beşli çete bu işin kurmayı. Bu işi en iyi bilen tezgâhı en iyi kuran devleti en iyi soyan Erdoğan'dan da en iyi desteği alan bunlar. O nedenle diyorum. Beşli çetelerden bu milleti kurtaracağız söz. Sözümüz söz.

İkincisi yeni çıktı kur korumalı mevduat. Ne derler ballı kaymak mı diyorlar. Öyle. Hem dolar karşısında erimeyecek, hem faiz alacak hem de vergiye tabii olmayacak. Vatandaş simit alırken vergi verecek, beyler milyarları aldığı zaman hiç vergi ödemeyecektir.

Üçüncüsü; acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı? Paranın bu kadar itibarsızlaştığı bir dönemde Bahçeli hala kalkıp da, Türk Lirası'nı itibarsız hale getiren iktidara destek veriyorsa orada bir sorun vardır demektir. Biz kendi paramızın değerini biliriz.

Vatandaşlarımız hazırlıklı olsun elektriğe zam gelecek.

Mitingde yüzbinlere seslendik. Verdiğimiz söz buydu: Haramilerin saltanatını yıkacağız. .