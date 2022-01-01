Kılıçdaroğlu'dan elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik ve doğalgaza gelen zamlara tepki gösterdi.

Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

Dün gece doğalgaza da yüzde 25 zam geldi.

Bu zamlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Erdoğan, en ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun bu millete. Devasa zamları bu gece getirdin elektriğe, doğalgaza. İnsanlar yılı kapatırken, sessizce ümüklerini sıktın.

Bu millete huzur olmadıkça, Saray'ında sana ve senin çürüttüğün kurumlara da huzur olmayacak. Bu da benim 2022 sözüm olsun!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.