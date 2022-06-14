Kılıçdaroğlu'dan ''bize katılın'' çağrısı: CHP artık eski CHP değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Bize katılın, hakkınızı teslim alın' çağrısı yaptı, 'CHP artık eski CHP değildir' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Çiftçi elektrikten gelir elde edecek. Çiftçiye hakkını vereceğiz. Bugüne kadar kanun uygulanmadığı için, çiftçiye milli gerilin yüzde 1'i verilmediği için çiftçi alacaklıdır. Benim sözüm senettir, gereğini yapıp hakkını teslim edeceğim.

Aç açıkta kimse değil diyor. Enflasyon sorunu yok, pahalılık var diyor. Şaşırmış. Enflasyonun, pahalılığın ne olduğunu, aralarındaki korelasyon da bilmiyor. Veriler ne söylüyor. Ülkede 15 milyon kişi yetersiz besleniyor. Rakamı veren Türkiye Cumhuriyeti. Ayrıca, son 3 ayda 15 milyon kişiye 500 bin kişi daha ilave edildi, yetersiz beslenmeden. 5 yaş altı bebeklerin de yüzde 6'sı yetersiz besleniyor. Gariban ailelerin çocuklarının boyu neden kısa, yetersiz beslendikleri için. Emin olun farkında değiller, düşünmüyorlar.

Milletimizin dilinden konuşuyorum diyor. Bu millet asil bir millettir, asil bir millettir. Kendi küfrünü millete alet edemezsin. O küfrü burada söyleyemeyeceğiz. Buna terbiyem de izin vermez, sizler de doğru bulmazsınız. Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz. Ben sadece Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Bugün bunu söyleyen yarın size dönecek, hayat tarzınız üzerinden size küfredecek. İstanbul Sözleşmesi'ne tüm kadınlar sahip çıktı ama Erdoğan, bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı. Muhafazakar kadın güçlenmesin, iş hayatına katılmasın diyor o kafalar. Yarın bambaşka yasaklar getirecekler, birlikte dur dememiz lazım. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlik olalım. CHP eski CHP değildir, CHP özgürlükçüdür. Artık aynı özgürlüklere inanıyoruz. Beraberiz, birlikteyiz.

"MUHALEFETLİK DERSİ VERENLER ŞUNU UNUTMASIN..."

Muhalefetlik dersi verenler şunu unutmasın, biz daha ölmedik. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün haksızlık karşısında yazı dahi yazmayan, televizyonlara çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için, milletimiz için sonuna kadar yapacağız. Kalemini satıp bize muhalefet dersi verenlere 'dur' diyeceğiz.