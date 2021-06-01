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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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01.06.2021 16:38:52
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 13 Ekim 2020'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmettiği Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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