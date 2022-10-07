Kılıçdaroğlu: Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum...

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıklamasının ardından 'Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliğiyle ilgili "Aile filan hepsi bu işin içinde, öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni" ifadelerine dair açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, 'Özgürlükçü Anayasa' yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Buradan genç muhafazakâr kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim.

'Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.