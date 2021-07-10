Kılıçdaroğlu: Bülent Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu” sözleri için, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği açılış töreninde yaptığı konuşmada "Sayın genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum"demişti.

Kuşoğlu'nun açıklaması sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise “Bizim gönlümüzdeki aday da Meral Akşener” açıklaması gelmişti.

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sayılarını iletiyorum” ifadesiyle ilgili kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını aktardı.

“Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu… Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz… Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kuşoğlu'nun sarf ettiği söz konusu ifadeyi, “Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir” şeklinde değerlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği Adalet Mitingi'nin 4. yıl dönümü nedeniyle bir videolu bir paylaşım yaptı. Adalet Yürüyüşü'nden kesitlerin yer aldığı videoyu Kılıçdaroğlu, " 4 yıl önce bugün İstanbul'da, milyonlarla Adalet Mitingi'nde buluştuk. Adalet Yürüyüşü Ankara'da başladı ama İstanbul'da bitmedi. Ne zaman ki bu iktidarı tarihin tozlu sayfalarına atıp, adalet reformlarımıza başlayacağız, o gün bu kutlu yürüyüş, tatlı bir yorgunlukla son bulacak" notuyla paylaştı.



Independent Türkçe, Sözcü

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