Kılıçdaroğlu: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım' mesajı paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bütün vatandaşların dikkatle dinlemesini istediği bir paylaşım yapacağını belirterek, “Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım. Toplumu kucaklaştıracağım. Bu konuda ne kadar samimi olduğumu Erdoğan da görecek” dedi.

Kılıçdaroğlu "Bu akşam saat 21.00'de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" mesajını paylaştı.