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TIMETURK / POLİTİKA / ''Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz diyor ama böyle bir taleple gelmedi''

''Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz diyor ama böyle bir taleple gelmedi''

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin 'Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı' dedi.

3 Saat Önce
2022-09-07 12:53:58
''Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz diyor ama böyle bir taleple gelmedi''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilişkin bir soruya yanıt veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konunun gündeme gelmediğini söyledi.

Davutoğlu, ''Sayın Kılıçdardoğlu bu konuyu soru geldiğinde bazı şeyleri, kanaatlerini paylaşıyor. Ve her defasında da buna altılı masada karar vereceğiz de diyor. Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı'' ifadesini kullandı.

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