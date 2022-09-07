''Kılıçdaroğlu birlikte karar vereceğiz diyor ama böyle bir taleple gelmedi''

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin 'Şu ana kadar altılı masaya böyle bir talep de gelmedi, böyle bir tartışma da olmadı. Net olarak söylüyorum. Hiç tartışılmadı' dedi.