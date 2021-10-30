Kılıçdaroğlu: 'Beni çok rahatsız eden bir konu var'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tezkere ve askerlik konusunda sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!' ifadesiyle iktidara seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere ve askerlik konusunda Twiitter'dan paylaşımda bulundu.

"Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım… Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, Şahıs ve şürekası 'Ama Suriye'ye profesyonel askerler gidecek' demeye başladılar" diyen Kılıçdaroğlu, "Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.