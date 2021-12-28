Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın telefonları dinleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHPli belediye başkanlarının telefonlarının dinlendiğini iddia etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. CHP lideri çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te Sertaç Eş imzalı habere göre, Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari. Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar. Baksınlar. Eğer terör örgütüyle iltisaklı varsa ilgili kamu kuruluşu devlet geleneğinde uyarılır. İktidarda kalmak için söylemeyecekleri yalan, atmayacakları iftira yok" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.