DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sosyal Medya Uzmanı Ferhat Tutuş kimdir?
Hırvatistan avroya geçiyor
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız işlerine kilitlenmeli

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız işlerine kilitlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile ilgili 'Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler.' ifadelerini kullandı.

7 Saat Önce
2022-05-13 09:46:39
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız işlerine kilitlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'den Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tartışma yaratan Karadeniz turuyla ilgili şunları söyledi:

“Ekrem Bey'in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon'da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

"BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAMALI"

‘Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusundaysa görüşünü koruyan Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

'Biz altılı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı altı lider birlikte belirleyecekler. Altı lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.'

"ERDOĞAN, 'ADAYIM' DEMEDİ"

Kılıçdaroğlu, muhalefetin adayının ne zaman belli olacağı yönündeki soruya ise, “Henüz zaman var. Bu soru bize soruluyor ama henüz Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Erdoğan ‘ben adayım' demedi” yanıtını verdi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş