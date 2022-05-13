Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız işlerine kilitlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile ilgili 'Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Tv'den Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tartışma yaratan Karadeniz turuyla ilgili şunları söyledi:

“Ekrem Bey'in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisi gayet normal karşıladım. Trabzon'da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

"BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAMALI"

‘Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusundaysa görüşünü koruyan Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

'Biz altılı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik. Adayı altı lider birlikte belirleyecekler. Altı lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum. Sosyal devlet ilkesini belediyelerimiz uyguluyor. İstihdam yaratıyorlar. Kimseyi rencide etmeden sosyal yardımlarını sürdürüyor. Bunun olumlu etkilerini de görüyoruz.'

"ERDOĞAN, 'ADAYIM' DEMEDİ"

Kılıçdaroğlu, muhalefetin adayının ne zaman belli olacağı yönündeki soruya ise, “Henüz zaman var. Bu soru bize soruluyor ama henüz Cumhur İttifakı'nın adayı da belli değil. Erdoğan ‘ben adayım' demedi” yanıtını verdi.