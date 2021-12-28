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TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu bankaların adını verdi: O gece 19,1 milyar dolar satış yapıldı

Kılıçdaroğlu bankaların adını verdi: O gece 19,1 milyar dolar satış yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurunun 18 liradan 11 liraya düştüğü 20-22 Aralık tarihleri arasında arka kapıdan döviz satışı yapıldığını söyledi.

18 Dakika Önce
2021-12-28 19:00:34
Kılıçdaroğlu bankaların adını verdi: O gece 19,1 milyar dolar satış yapıldı

C Kılıçdaroğlu banka adı vererek, '22 Aralık akşamına kadar Vakıfbank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4,5 milyar dolar, toplam 19,1 milyar dolar satış yapıldı' dedi. Türk Telekom

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"20 Aralık gecesi VakıfBank 1 milyar dolar bozdurduğunu açıkladı. Ama BDDK kayıtlarına bakıyorsunuz, kimse para bozdurmamış, tersine vatandaş döviz almış. 22 Aralık akşamına kadar VakıfBank 4.5 milyar dolar, Halkbank 3.6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6.5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4.5 milyar dolar, toplam 19.1 milyar dolar satış yapıldı. Erdoğan daha sonra "Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağım" dedi ama yapmadı. Türk Lirası'nı Amerikan Doları'na himmet etti. Bakan Nebati "Büyük finansörler bu işin nasıl döneceğini bilirler" dedi. Ama çarpılan kim oluyor? Küçük yatırımcılar. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Bir iki gün içinde büyük bir soygun yapıldı ve Erdoğan'la arkadaşlarının talimatıyla gerçekleşti. Kurun yukarı çıkıp düşmesi Erdoğan'ın para kazanmasıyla alakalı. Saray çevresi belli kişilere olağanüstü avantajlarla Hazine'nin soyulmasını sağladı. Kazanan Erdoğan ve ailesi oldu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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