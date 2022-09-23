Kılıçdaroğlu ''Artık karar verin'' dedi, ilk yanıt İmamoğlu'ndan geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum' dedi, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek paylaşımı geldi.

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, beraberlik mesajı verdi ve "Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" dedi.

"Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" diye yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Umut, barış ve adalet dolu bir Türkiye için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun yanındayım" ifadelerini kullandı.