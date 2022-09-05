Kılıçdaroğlu, altılı masayı işaret etti: Cumhurbaşkanı adaylığına hazırım

CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu 'Altılı Masa'da çatlak olmadığını uzlaşılması halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu "Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok. Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var. Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor" dedi.

Fox Tv yayınında "İlk yapacakları şeylerden birinin israfın önlenmesi olduğunu" belirten Kılıçdaroğlu "Bütün partilerin bu konuda çalışmaları var. Yazılı bir metne dökülecek o genelgeyi çıkaracağız. Devlette israf felaket pozisyonda. Araçlardan bir iki tanesi kalır geri kalanı satarsınız. Bir kişi için 13-14 uçak tutulur mu. Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın!" sözleriyle devam etti.

'6 AY İÇİNDE TOPLUMA NEFES ALDIRACAĞIZ'

"6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yüzde 100 her şeyi düzelteceğiz, enflasyonu birdenbire çok düşük rakamlara indireceğiz diye hayal peşinde değiliz gerçekçi olmak lazım. Bu halka doğruları söylemek lazım. Önümüzde engeller varsa halka anlatmamız lazım.

6 ay dememin nedeni şu, hasar tespit konusunda veriler getirilecek. İlk yapacağımız şeylerden birisi israfın önlenmesidir. Bu konuda bütün partilerin çalışması var. Devlette israf felaket pozisyonda. Herkesin altında arabalar, kiralık binlerce araç. Araçlardan bir veya ikisi kalabilir kalanını satarsınız. Siz oraya boşu boşuna 13-14 tane uçağı niye tutuyorsunuz bir kişi için? Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın! İtibar saygınlıktır. İtibar başkalarının size itibar etmesidir. Siz ekonomiyi savurganca yönetirseniz, bugün söylediğinizi yarın değiştirirseniz, saraylarda oturup halktan tamamen koparsanız kim size saygı duyacak? Sadece beyefendi oturuyor etrafındaki 5-6 kişi emredersiniz diyor. O sanıyor ki Türkiye, dünya böyle."

'TÜİK VERİLERİ GERÇEKÇİ DEĞİL'

Ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilerin gerçekçi olmadığını söyledi. "Rakamlar Saray'a gönderiliyor, 'indirin şunu şuraya' deniliyor ve o rakamlar veriliyor. Piyasa diyorsanız vatandaşın aldığı her şeye yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye iyi yönetilmiyor, kararlar günlük alınıyor. Ekonomik büyümede sınıfta kaldılar. Verdikleri rakamların hiçbirisi doğru değil ve gerçek yönü yok. Siz toplumu aldatıyorsunuz. Açıkça toplumu aldatıyorlar."

BAHÇELİ'YE YANIT

Kılıçdaroğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır” ifadesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi;

"Doğrudur tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı? Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım. Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki? Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir. Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz? Hodri meydan, Ama yapamazlar, şakşakçıları bulmuşlar efendim Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulayın efendin. Gelsin! Gelemez gelemez! Çükü ben haklıyım"

Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in “HDP'ye bakanlık” ifadesi için de "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları." sözlerini kullandı.