Kılıçdaroğlu: ABD'ye icazet almaya gitmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalara neden olan ABD gezisine ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuştu. Kılıçdaroğlu, “ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…” dedi.

Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen ABD'li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.