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Kılıçdaroğlu: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen kim olursa olsun pişman olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

23 Saat Önce
2022-07-05 14:41:31
Kılıçdaroğlu: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen kim olursa olsun pişman olur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ''5'li çete'' ile kendisi arasında arabulucuk yapmaya çalışanlara seslendi; "Pişman olursunuz, bu böyle biline" dedi. CHP lideri, “Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.” .

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