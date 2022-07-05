Kılıçdaroğlu: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen kim olursa olsun pişman olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ''5'li çete'' ile kendisi arasında arabulucuk yapmaya çalışanlara seslendi; "Pişman olursunuz, bu böyle biline" dedi. CHP lideri, “Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.” .