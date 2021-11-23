Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri, üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni yıkacağız.

Eğitime gereken önemi verdik mi?

Öğretmeni baş tacı yapmayan bir toplumun gelişme şansı yoktur. Öğretmen kardeşlerime sesleniyorum. İtibarlı meslek haline getireceğiz öğretmenliği. 3600 ek göstergeyi oyalamadan vereceğiz.

300 lirayla 500 lirayla finans kurumları oluşturuldu. Ev sahibi olacaksınız dendi. Bazı şirketlerin tasfiye edilmesi gerekiyor. 21 şirkette 5 bin 400 vatandaşımızın parası var. Geçen gün İstanbul'da eylem yaptılar.

Mutfaklarda yangın var. Dolarla ihale alanları ayrı yere koyuyorum ama hepimizin derdi, asgari ücretle geçinenler. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor. Hal esnafı ile konuştum, 'Bu fiyatları artıran siz misiniz?' dedim. Dediler ki; 'Çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda.'

'Hali kazanan seçimi kazanır' dedi başkan, hem hali kazanacağız hem seçimi kazanacağız.

Her gün, saat başı zam geliyor. 'Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin' diyorlar. Bu tedirginlik felaket bir şey. 'Satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim' diyor. 'Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi üreticiler.

Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim bakkal mı, çiftçi mi?

'Et ve Süt Kurumu engel kurumuna dönmüş' diyorlar.

Yüzde 60, 70, 80 artışlar var. 14 milyon asgari ücretlimiz var.

Pazara gidişim bile troller tarafından eleştirildi. Gerekirse alın teri döker her desteği veririm.

Vallahi hırsızları en iyi siz bilirsiniz. Ben 17-25 olaylarında 50-60 milyar dolar çalındığını bilmiyordum. Ama her ay 10 bin dolar parayı cebe indiren adam bu rakamı veriyor.

50-60 milyar doları çaldılarsa, çalan adam belli değil mi? 'Oğlum paraları sıfırladın mı?' diyen adam kimdi?

Seni dolarla terbiye ettiler. Dolarla kimleri terbiye ettiler? Senin adamını terbiye ediyorlar.

Adam terbiye edilmiş, terbiye edildiğinin farkında değil. Saray sosyetesinin lideri Erdoğan diyor ki, 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' diyor. 20 yıldır sen neredeydin? 1 Türk Lirası 1 dolardı neredeyse başladığında, ne oldu 12 lira oldu? Milli kurtuluş savaşı veriyormuş, millete gaz vermeyi bırak. Ders verdim dersini çalış.

'Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz' diyor. Söylediği sözün anlamını biliyor mu? İhale yapıyorsun, dolar bazında yapıyorsun. Neresi yetkili, Londra'daki tahkim mahkemeleri. Bu mandacılık değil mi?

Mandacılığa karşı mücadele ediyorsan, birileri sana 'aptal olma' dediği zaman mektubu alıp yüzüne çarpacaktın. Çarpamadın neden? Ekonomik olarak bağımsızlığımızı birilerine pazarladın.

Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi, sen bu saatten sonra bir milli güvenlik sorunusun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.