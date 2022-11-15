Kılıçdaroğlu: 20 yıllık iktidarında AK Parti bir fabrika yaptı mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidara “Paralar nereye gidiyor?” diye soran Kılıçdaroğlu, “2021 ilk 9 ayında bütçeden ödenen faiz 142 milyar. 2022'de bu rakam 207 milyara çıktı. Bu para çiftçiye, esnafa, üreticiye ödendi mi? Hayır. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Dünyanın faizini bir avuç tefeciye ödersin, faize karşıyım diye milleti kandırırsın. 20 yıllık iktidarından AK Parti bir fabrika yaptı mı? Yapmadı, yapmaz. Çünkü AK Parti'nin tepesindeki kişi üreticiye değil, tefecilere hizmet etmek için görevlendirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Birileri bunları sayıdan ibaret sayıyor olabilir ama bunlar anne amca dayı. Her birinin ayrı hikayesi vardı. Terör 6 canımızı hayattan aldı. Birileri ortak oluşan bağımız unutulsun istiyorlar. Acısını sevincini paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici, siyasetçi kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan dilleri var bu insanların. Terörden nifak nasıl çıkarırım diyen insanlar var, bunlar alçak insanlar.” ifadelerini kullandı.

“İşine gelince teröristlerle mektup arkadaşı olanların, bize vatan millet dersi vermeye yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler.” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir yıl önce 'Sınır namustur' demiştik. Şimdi utanmadan 'Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş' diyorlar. Sınırı yol geçen hanına kim döndürdü? O sınır kapısından bunlar nasıl geçti?” sorularını sordu. .