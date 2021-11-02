CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz’da hep beraber darbecilere karşı çıktık. Ama birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdiler.” İfadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

AYM kararlarının uygulanmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bürokratlara seslenerek "AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum" dedi.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten CHP lideri, "Türkiye tarihinde bir ilk. Erdoğan'a tavsiyem hemen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu çağır ve asgari ücretin net ödemesini açlık sınırının üstüne çıkar. Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "128 milyar dolar, pandemi krizi çerçevesinde, ülkemizde evlerine kapanan, işyerleri kapanan, faaliyetlerine devam etmeyen, işsiz kalan işçilere destek olmak üzere bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır” sözlerine de "Bu kadar atılmaz. Ahlak diye bir şey var. 128 milyar dolar buharlaşıyor. Siz çıkıp milletin önüne yalan söylüyorsunuz" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, CHP'li belediyelerin 'kara kış fonu' oluşturarak vatandaşların ödeyemedikleri faturaları ödeyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok, beraber demokrasiyi getireceğiz.

Beni üzen; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmamasıdır. Bu; kabul edilebilir bir tutum değildir. Diyanet İşleri'ni kuran Atatürk'ün Diyanet İşleri tarafından en azından cuma hutbesinde anılması gerekirdi.

15 Temmuz'da hep beraber darbecilere karşı çıktık. Ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdiler

AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum. AYM kararını uygulayacaksın.

125 bini aşkın kişinin KHK'larla görevleri sona erdirildi. Mahkeme kararıyla beraat edenlerin, hakkında takipsizlik kararı verilenlerin, AYM tarafından suç yoktur diyerek hakkında karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz

Soru sorduk: 128 milyar doları hangi koşullarda, kime sattınız? Bu sorunun yanıtını vermediler. Bugün değilse yarın bu sorunun yanıtını alacağız mutlaka.

(Elitaş), 2021 yılının yarısına kadar, faaliyetlerine devam etmeyen, işyerleri kapananların bu ülkenin insanlarının yararına kullanılmıştır dedi. Bu kadar atılmaz. Ahlak diye bir şey var. 128 milyar dolar buharlaşıyor. Siz çıkıp milletin önüne yalan söylüyorsunuz.

'CUMHUR İTTİFAKININ ORTAĞINA DA DEMEK Kİ CHP YOL AÇIYOR'

Bugün sayın Bahçeli, 'Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim CHP'yi ne yapıyor' diye demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar. Pazara, ayakkabı tamircisine, işsize sorsunlar 'Bu CHP ne yapıyor?' diye. Gir milletin arasına, fakirin fukaranın halini gör. Cumhur ittifakının ortağına da demek ki CHP yol açıyor.

7 Milyon 578 Bin 123 kişi asgari ücretin 3'te 1 kadar gelir elde ediyor. Bu kişilerin aylık 1.192 liranın altında gelirleri var. 24 milyon 600 bin hane var. 128 milyar dolar pay edilse her haneye 5202 dolar yani 49 bin 578 lira para düşmesi lazım. Nerede bu para?

AKP'ye ve MHP'ye oy veren bugün de kendini kararsız gören ya da oy vermeye devam edeceğim diyen vatandaşlara soruyorum; Erdoğan şahsım hükümeti bizim çiftçimize mi çalışıyor, yabancı çiftçilere mi çalışıyor? Elinizi vicdanınıza koyun.

'BİR TON KÖMÜRÜN FİYATI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ'

98 yıllık bir Cumhuriyet'te 7 yıl arka arkaya milli gelirin düştüğü dönem Erdoğan'ın Şahsım Hükümeti dönemidir. 2. Dünya Savaşı'nda, Marmara Depremi'nde böyle bir şey olmadı.

Türkiye, ilk 20 ekonomi liginden düşmüş durumda. Oysa 'ilk 10'a gireceğiz' diyorlardı.

Bir Kara Kış Fonu kurun. Bu fonu garip güreba için kullanın dedim. Elektrik faturalarından KDV'yi, TRT katkı payını kaldırın dedim. Biz dünyayı da izliyoruz. Fransa aylık geliri 2 bin avronun altında olanlara aylık 100 avro veriyor

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde, Kara Kış Fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız, doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez noktaya gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Onların yapmadığını biz yapacağız

Asgari ücret 2825 lira, açlık sınırı 3093 lira. Türkiye tarihinde bir ilk. Erdoğan'a tavsiyem hemen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu çağır ve asgari ücretin net ödemesini açlık sınırının üstüne çıkar. Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçti. Bu kışın kara kış olacağını Erdoğan'ın bilmesi lazım. Peki nasıl ısınacak bu insanlar? O ailede yaşanan dramı Saray iktidarı bilmeyecek.

'DIŞARDA KUZU İÇERDE İSE KAPLAN KESİLİYOR'

Gözleri görüyor Biden'ı görünce. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaştı mı? En büyük derdi 'Acaba ben onunla 1 saat oturabilir miyim?' Bu devletin itibarı yok mu? Öyle yapacak ki onun şürekası onu kahraman ilan edecekler. Havuz medyasının da gitmeden önceki manşetleriyle döndükten sonraki manşetlerini karşılaştırın. Nasıl böyle dönebiliyorsunuz?

Şahsım Türkiye'ye gelince çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Biden'a gözleri gülüyordu Türkiye'ye çatık kaşlı. Kağıt toplayıcısını dövdürüyorlar. Elindeki çekçek'i alıyorlar. En garibana güç gösterisi yapıyor, ama dışarda yapamıyor. Dışarda kuzu içerde ise kaplan kesiliyor.

Haksız yere içerde tutulan Demirtaş ve Kavala var.

Biden'ın gözlerine bakıyorsun heyecanlanıyorsun ama bu millet senin gözlerine bakınca hiç heyecanlanmıyor. Ve bu millet demokratik kurallar içinde sandık gelince görevini yapacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.