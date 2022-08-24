Kenan Evren Kimdir? Kenan Evren Siyasi Hayatı

Kenan Evren kimdir, nerelidir? Kenan Evren hangi görevlerde bulundu? 12 Eylül 1982 darbesi ile Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren hakkında detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Kenan Evren Kimdir?

Ahmet Kenan Evren 17 Temmuz 1917, Kula, Manisa'da doğdu. Türk asker, devlet adamı ve ressamdır. Maltepe Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu, Topçu Okulu ve Kara Harp Akademisinden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı.27 Mayıs 1944'te Sekine Evren ile evlenen Kenan Evren'in bu evlilikten Şenay, Gülay ve Miray adlarında üç kızı oldu. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından sonra 7 Mart 1978'de Genelkurmay Başkanı oldu. Kenan Evren, görevi sırasında 12 Eylül 1980 günü gerçekleştirdiği askerî darbeyle Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini de üstlendi. 1982 Yılında kendisi ve diğer Millî Güvenlik Konseyi üyesi komutanların aralarında topladıkları biner TL ile Mehmetçik Vakfını kurdu. 1989 Yılında görev süresinin bitimi ile Marmaris'e yerleşti. Cumhurbaşkanlığından sonra anılarını ve diğer kitaplarını yazarak, resim yaparak, kişisel resim sergileri açarak, ziyaretleri kabul ederek, ziyaretlerde bulunarak, balolara katıldı. Ayrıca kurduğu "Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı" ile ilgilenerek günlerini geçirdi. 1990'da Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1990-1991 yıllarında kendi yazdığı ve 6 ciltten oluşan Kenan Evren'in Anıları adlı otobiyografisini yayımladı. 9 Mayıs 2015'te tedavi gördüğü Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 98 yaşında öldü.

Kenan Evren'in Bulunduğu Görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17. Genelkurmay Başkanı,

12 Eylül Darbesi sonrası Türkiye'nin Devlet Başkanı (1980-1982)

Cumhurbaşkanıdır (1982-1989).

1982 yılında kurulan Mehmetçik Vakfının kurucularındandır.

1998 yılında "Atatürk" adlı yağlı boya tablosunun 105 milyar liraya satılmasıyla dönemin yaşayan en pahalı Türk ressamı olmuştur.

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