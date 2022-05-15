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TIMETURK / POLİTİKA / ''Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi''

''Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katar ve Türkiye'nin bir elin parmakları gibi olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2022-05-15 15:02:23
''Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi''

Altun, Katar Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Türkiye'nin son dönemde Katar ile ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda geliştirdiği ilişkilerin stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürdüğünü söyledi.

Altun, '2014 yılından itibaren kurumsallaşma eğilimi gösteren iki ülke ilişkileri bugün bölge siyasetini şekillendiren bir niteliğe kavuşmuştur. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de yakın bakış açılarına sahip Türkiye ve Katar ilişkileri, son 20 yılda yaşanan gelişmelerle ivme kazanmıştır. Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi. Biz kardeşiz. İki ülke ilişkilerinin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok' sözlerini sarf etti.

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