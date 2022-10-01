Karşılıklı salvolar! HDP ile Selahattin Demirtaş arasına kara kedi mi girdi?

Mersin’deki PKK saldırısı sonrası HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları eski partisinde rahatsızlık yarattı. HDP saldırıda PKK’yı aklarken, PKK gazetesinde Demirtaş’ı hedef alan bir yazı yayımlandı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, PKK-HDP-Demirtaş arasındaki üslup farklılığını “Bu akşam HDP'de yaşanan bu kırılma önümüzdeki seçimlerin kaderini etkileyecek kadar önemli” şeklinde değerlendirdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Terör örgütü PKK'nın Mersin'deki Tece Polisevi'ne yönelik saldırısı sonrası HDP Eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın attığı twitler, HDP ile Demirtaş'ın arasına kara kedi girdiği şeklinde yorumlandı.

Demirtaş, saldırı sonrası attığı twit mesajında Demirtaş, "Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin. Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız" dedi. Demirtaş'ın bu zamana kadarki açıklamalarının aksine saldırıya nisbeten mesafe koyan bu mesajı HDP'nin açıklamalarıyla zıt idi. HDP'den yapılan açıklamalarda sorumlu olarak PKK'ya değil devlet ve hükümete işaret edildi.

PKK GAZETESİNDE DEMİRTAŞ ELEŞTİRİSİ

Eş zamanlı olarak PKK'nın bülteni olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesinde de Selahattin Demirtaş'ı eleştiren bir yazı yayımlandı. Gazetekarınca'da “HDP'nin kolektif siyaseti ve Demirtaş'ın tekil siyaset tarzı” başlıklı yazı, aynıyla PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam'da alıntılandı. Abdulmelik Ş. Bekir imzalı yazıda “Zindan koşullarında avukatlar ya da mektup yoluyla gerçekleşen bu dahiliyet kimi sakıncaları beraberinde getiriyor. Açıklamaları farklı kesimlerce cımbızlanıp farklı niyetlerle kullanılabiliyor. Gündemler ve gelişmeler çok hızlı gelişip ve tüketiliyor. Bunlara karşı kendini ifade etme, çarpıtma ve karalamalara karşı kendini savunma olanakları oldukça azdır” denildi.

Silahların eşitsizliği çok bariz bir şekilde orta yerde duruyor. Her güncel gelişmeye müdahil olmak, değerlendirmek ve görüş belirtmek Demirtaş ile partisi arasındaki uyuma ciddi zararlar verebilir. Herhangi bir gelişmeye yönelik partisi açıklama yapmadan Demirtaş'ın beyanatlarda bulunması HDP'nin fikriyatı, kurumsal kimlik ve temsiliyeti ile kolektif siyaset yapma anlayışına tezat bir durumdur. Gerek iktidar ve yandaş medyası gerekse de resmi muhalefet ve medyası Demirtaş'ın açıklamalarını ya HDP'nin kurumsal görüşü ya da HDP ile Demirtaş arasında bir sorunun nişanesi olarak işliyor.

“Bulunduğu pozisyon itibarıyla Demirtaş güncel gelişmelere yönelik partisinden önce yaptığı her açıklama partisini belli oranda bağlamış ve zor duruma düşürmüş oluyor” denilen yazıda “Bu durum önümüzdeki dönemde HDP'yi bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir. Ya aynı fikirde olmazsa dahi Demirtaş'ın açıklamalarını gözeterek ilerler ve parti olmaktan çıkar ya da Demirtaş'ın açıklamalarını görmezden gelir. İki durum da kolektif siyaseti, ortak aklı esas almış bir yapı için olumsuz seçeneklerdir. HDP'nin açıklamalarını Demirtaş'ın beyanatlarına göre oluşturması eşyanın tabiatına aykırıdır. Doğru olan Demirtaş'ın siyasetini partisinin kolektif akılla göre alınan kararlarına göre yapması ve beyanatlarını buna uyumlu hale getirmesidir” denildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Seçim sathı mahalline girerken mevcut gidişatın durdurulması ve faşizmin içine girdiği çöküş sürecinin tamamlanması için HDP'nin fikriyat olarak daha fazla güçlendirilmesi, büyütülmesi ve savunulması hayati önemdedir. Herkesin bunu gözetmesi gerekir.”

CÜNEYT ÖZDEMİR: KIRILMA YAŞANIYOR

Cüneyt Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “HDP'de bugün çok kiritik bir kırılma yaşanıyor. Selahattin Demirtaş ile PKK arasında ilginç bir meydan okumaya sosyal medya üzerinden tanıklık ediyoruz. Demirtaş açısından siyasi kariyerinin sonu ya da başlangıcı olabilecek ezber bozan bir çıkışı twitlerinde görebilirsiniz. Bu akşam HDP'de yaşanan bu kırılma önümüzdeki seçimlerin kaderini etkileyecek kadar önemli. HDP için de tarihsel bir karar anındayız... Daha söyleyecek çok şey var ama şimdilik bakalım Demritaş'ın açıklamalarına nasıl bir tepki gelecek. Kim nerede nasıl tavır alacak?” ifadelerini kullandı.

MURAT YETKİN: DEMİRTAŞ, PKK RESTİYLE HDP VE MECLİS'İ TERCİHE ZORLUYOR

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaşımlarının görünen ve alışıldık hedefinin hükümet olduğunu belirterek, "Zaten birkaç gün önce kendisini 6-8 Ekim 2014'teki kanlı olaylardan sorumlu tutup katil diyen Süleyman Soylu'ya “Beni etrafındaki çakallarla karıştırma. Aslan yattığı yerden belli olur” demesi de bunu gösteriyor.Soylu o tviti Demirtaş'ın 26 Eylül'de Mersin, Mezitli Polisevine PKK tarafından düzenlenen terör saldırısını kınaması üzerine atmıştı. Demirtaş'ın “Karşı mahallenin teröristi, katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum” restiyle kastettiği budur." diye yazdı.

Yetkin, "Demirtaş restiyle aslında ciddi bir özeleştiri de yapmış oluyor. HDP'ye, bir yanda ABD'nin desteğine güvenen PKK diğer yanda AK Parti hükümeti arasında kalıp 2014-2015 benzeri bir tuzağa düşmeme uyarısında bulunuyor. Bunun yolu, demokratik parlamenter siyasette ısrardır. Bana kalırsa burada TBMM'ye de bir mesaj var. O da HDP'nin sistem dışına savrulmasına izin vermemesi, demokratik parlamenter sistem içinde kalmasına destek olmaktır. Örneğin kapatmak, yasaklamak değildir.Hem TBMM'deki siyasi partilere, özellikle muhalefetteki Altılı Masa platformuna hem de özellikle HDP'ye düşen sorumluluk büyük." ifadelerini kullandı. .