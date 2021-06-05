Karamollaoğlu: Türkiye iyi ama çevresi kötü

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırlanan videoda SP Lideri Karamollaoğlu, “Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız. Türkiye iyi ama #ÇevresiKötü!” notunu düştü.