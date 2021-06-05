Karamollaoğlu: Türkiye iyi ama çevresi kötü
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırlanan videoda SP Lideri Karamollaoğlu, “Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız. Türkiye iyi ama #ÇevresiKötü!” notunu düştü.
Saadet Partisi (SP), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir video hazırladı.
Türkiye'nin doğal güzellikleri ile insan eliyle yaratılan çevre felaketlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız. Türkiye iyi ama #ÇevresiKötü!” notunu düştü.
Yayınlanan videoda; Meke Gölü, Kaz Dağları, Salda Gölü, İkizdere, Uzungöl ve Marmara Denizi gibi doğal güzelliklerimizin eski görüntüleri ve aynı alanların bugün tahrip edilmiş, kirli görüntüleri bir arada verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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