Karamollaoğlu: Saadet Partisi olarak Türkiye'yi bu uçurumdan çıkaracağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde konuşma gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ÖNCELİĞİMİZ PROBLEMLERİN ÇÖZÜME KAVUŞMASIDIR"

Temennimiz; nisan ayının ve bu ay boyunca idrak edeceğimiz mübarek Ramazan günlerinin, geride kalan üç aydan farklı olması, ülkemizin ve insanımızın problemlerinin çözüme kavuşmasıdır. Bizim önceliğimiz budur ve gündemimiz de insanımızın gerçek gündemidir.

"SEBZE MEYVELER TANEYLE SATILIR OLDU"

Ramazan demek; kalabalık iftar sofralarında dostlarımızla bir araya gelmek; mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları iftar sofrasında ağırlamak demekti. Fakat bu Ramazan, halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı. Çarşı pazarda sebze meyveler taneyle satılır oldu. Avrupa'da meyveyi taneyle alıyorlar efsanesi ülkemiz için ağır bir gerçeklik haline geldi.

Erdoğan iktidarı döneminde yaşanan enflasyon 2001 krizi seviyesini maalesef geçti. 1994 krizine doğru gidiyor. Allah muhafaza eylesin.

Biz Saadet Partisi olarak Türkiye'yi bu uçurumdan çıkarmakta kararlıyız ve bu uçurumdan çıkaracak politikalara sahibiz.

Erdoğan'ın son günlerde verdiği tavsiyeler bizi ister istemez şaşırtıyor. Gerçeklerden kopmuş sayın cumhurbaşkanı. Keşke sayın Erdoğan yaşam koçu olsaydı, baya başarılı olurdu.

Erbakan hocamızın iktidar ortağı olarak bulunduğu her hükümette Türkiye büyük hamlelere imza attı.

Katil İsrail devleti ramazan ayında Kudüs'te alçakça saldırılarında devam ediyor. Müslümanları kendi bölgelerinde katlediyor. İsrail'le normalleşme sevdasına düşmüş olan bugünkü iktidar, bu hususta o kadar ileriye gitti ki Filistinlileri kınar hale geldi. Allah'tan korkun yahu! .