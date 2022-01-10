Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığı belirtilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Karamollaoğlu'nun sağlının iyi olduğunu duyurdu.

Karaduman, Twitter paylaşımında, "Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, dün Karamollaoğlu'nun kontrol amaçlı Ankara Şehir Hastanesi'ne yatırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.