Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
2021-12-03 13:09:24
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine Twitter hesabından tepki gösterdi.
Karamollaoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:
“TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir. Gerçekte yüzde 60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!”
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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