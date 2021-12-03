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TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki

Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 21 olarak açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-12-03 13:09:24
Karamollaoğlu’ndan TÜİK’e tepki

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Karamollaoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

“TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir. Gerçekte yüzde 60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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