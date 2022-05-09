Karamollaoğlu'ndan iktidara ''KHK'lılar'' çağrısı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, KHK ile görevlerinden ihraç edilen personellere ilişkin , 'Artık yeter! Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz nedeniyle iktidarın stokçuları ve parekende satış yapan marketleri sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

"Terziyi, mağazadaki tezgâhtarı, hatta pamuğu üreten çiftçiyi suçluyorlar!" diyen Karamollaoğlu, "Adalet, bir iktidarın tüm işlerinde gömleğin ilk düğmesidir; olmazsa olmazıdır!" dedi.

"SINIFTA KALMIŞTIR"

Karamollaoğlu, "Ne acıdır ki; ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, adalette de sınıfta kalmıştır!" diye konuştu.

"Sadece KHK meselesi dahi, adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar!" diyen Karamollaoğlu, kamu personellerinin Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılmaya başlamasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirterek, "6 yıldır iktidar, KHK'lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor..." ifadelerini kullandı.

"CANIM ÖYLE İSTİYOR"

KHK'lılarla ilgili duruma tepki gösteren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Beraat etmiş, takipsizlik almış; "fakat ben seni almam, çünkü canım öyle istiyor." diyorlar... Onbinlerce insan, aileleriyle birlikte yüz binleri buluyor; 6 senedir horlanıyor, itiliyor, kalkılıyor...

Yüzden fazla insan maalesef intihar etti, binden fazla insan çeşitli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti, yine binlercesi de sağlığını kaybetti...

Bir atasözümüz var; "ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır.."

Bu insanların ekmekleri ve özgürlükleri ellerinden alındı, tüm kapılar suratlarına kapatıldı, bunun vebalini hiçbir insan kaldıramaz!

"ARTIK YETER!"

Artık yeter! Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.

Biz bu konuda asla siyasi kazanç hesabı yapmayız; siz sebep oldunuz, siz düzeltin isteriz. Aksi halde zaten göreve geldiğimizde; ivedilikle bu konuya el atmak ve tüm mağduriyetleri gidermek bizim önceliğimiz olacaktır."

Kaynak: Karar .