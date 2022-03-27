DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Göl kenarında ölü bulundu
SGK kreş desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nereden yapılır?
Lüle taşı ihracatı yıllık 5 milyon dolara ulaştı
Hrant Dink suikastı firarisi yakalandı
Alman lisesindeki Türk karşıtı ödeve tepki
İsrail hükümetinden tepki çekecek karar
Almanya, hava savunma sistemi kuracak
Her gece bir fincan papatya çayı tüketmek için 3 neden
Macron'dan Biden'a 'Kasap Putin' tepkisi
Marketlerdeki Ramazan kolisi fiyatları belli oldu
Müteahhitlerden ‘fiyat farkı’ açıklaması
Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Çocukça bir tavır sergiliyor
Borsa: Hizmet sektörünün karı 5 katına çıktı
Mustafa Sarıgül: Biden efendi, sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez
Oscar adayları 2022 | En iyi film dalında oscar adayı filmler hangileri? Oscar ödülünü hangi film ve oyuncu kazandı?

TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Çocukça bir tavır sergiliyor

Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Çocukça bir tavır sergiliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan için 'Çok çocukça bir tavır sergiliyor” ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-03-27 16:02:24
Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Çocukça bir tavır sergiliyor

Karar'ın haberine göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Atik'in programına katıldı. Siyaset ve ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu'na, dikkat çeken bir soru soruldu.

Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda CHP ile birlikte olup olmayacağı sorusuna ‘Kesinlikle' yanıtını veren Karamollaoğlu, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu” dedi.

“HERKESLE BİR ARAYA GELEBİLECEK BİRİSİYDİ”

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu. Bugün bizim güttüğümüz politikaları belki de çok ileri bir noktada gündeme getirirdi.

Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok..."

FATİH ERBAKAN'A: ÇOCUKÇA TAVIR SERGİLİYOR

Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatıp CHP dışındaki 5 partiye yaptığı çağrıyı da değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Fatih Erbakan için şu ifadeleri kullandı:

"Çok çocukça bir tavır sergiliyor. Kendi babasına da ona kendi vefatından önce soruldu. Ancak kendi babası bile 'Çoluk çocukla bu iş olmaz' dedi. Çok yanlış bir tavır sergilediler. Bunun hesabını vermediler. Ben daha böyle bir konuya gelmeden önce kendisiyle en az üç kere görüştüm. Birlikte çalışalım diye tekliflerde bulunduk kabul etmedi. Ardından da bizi o binadan çıkardı ve kendi partisini kurdu." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş