Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a ‘kitap’ tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitabını eleştirerek, “Kitap yazarak siz adaleti tesis edemezsiniz. Kanun çıkararak adaleti tesis edemezsiniz” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti hükümetinin politikalarını topa tuttu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabını eleştirerek, “Kitap yazarak siz adaleti tesis edemezsiniz. Kanun çıkararak adaleti tesis edemezsiniz” dedi.

“ADALET UYGULANACAK BİR İŞ,

KONUŞULACAK İŞ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabına değinen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Adalet üstün tutulmadan hiçbir yerde barış, fikir hürriyeti olmaz. Sadece laf olur. Adalet lafla tesis edilemez. Şimdi, Allah selamet versin, bir de baktık ki sadece bize değil, dünyaya adaleti tavsiye ediyorlar. Yav sen önce kendi memleketinde adaleti bir tesis et de görelim. Ben güvenemiyorum ya. Adam adaleti çiğnediği için terfi ettiriliyor, arkasından da diyor ki, ‘Bizim memleketimizde adalet zirvede. Kim adaletsizlikten şikayet ediyor?' Tuzu kuru olan elbette şikayet etmez… Başı derde giren insan adalet var mı, yok mu anlar. Adalet konuşulacak bir iş değil, tatbik edilecek bir iştir. Kitap yazarak siz adaleti tesis edemezsiniz. Kanun çıkararak adaleti tesis edemezsiniz.”

“SİZ VERGİ VE FAİZİ KALDIRIN,

BAKIN FİYATLAR NASIL AŞAĞI İNİYOR”

Gıda fiyatlarındaki artış üzerinden hükümetin tarım politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Çiftçi perişan, isyan ediyor. Elektrik faturası geldiği zaman canı yanıyor. Mazota para yetiştiremiyor. Gübreyi alamıyor. Nasıl tarım yapacak? Tarımda nasıl ileri gideceksiniz? Bir tane yolu var; bu kullandığı maddelerin tamamından vergi yükünü, faiz yükünü kaldırmak. Siz bunları kaldırın, bakın fiyatlar nasıl aşağı iniyor" diye konuştu.

“ÇÖZÜM YÖNTEMİ DE YANLIŞ...”

Gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesine ilişkin yöntemleri de eleştiren Karamollaoğlu, “Çarşıyı, pazarı dolaşarak, ‘Bunlar bir araya gelmişler, stok yapıyorlar. Onun için de biz bunların canına okuyacağız.' Çözemezsiniz problemi. Yanlış yerde arıyorsunuz. Kökünden düzeltmek istiyorsanız, hem üretimi artırmak, hem çiftçiye şahsiyet kazandırmak, kendi geçimini sağlamasını istiyorsanız o zaman siz çiftçiye destek vereceksiniz. Vergi ve faiz yükü tarımdaki üretimin üstünden bütünüyle kalkacak, bakın o zaman bütün gıda maddeleri nasıl ucuz oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

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