Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a İsrail tepkisi: Ne oldu sizin 'one minute' çıkışınıza?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye'ye davet etmesine tepki göstererek, 'Ne oldu sizin 'one minute' çıkışınıza?' dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'a gönderdiği davete ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'u ülkemize davet etmesi hakikaten akıl alır gibi değil. Tüm anormallikler "normalleşme" olarak takdim ediliyor adeta. Ne oldu sizin "one minute" çıkışınıza? Ne değişti de bugün böyle bir davette bulunuyorsunuz?" İfadelerini kullandı.

Karamollaoğlu paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

"Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz; yoksa siz mi çok değiştiniz? Bu denklemde değişen bir şey var ve bunu çok iyi anlamamız lazım. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm son mu buldu? İsrail, bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti? Sahi, ne oldu sizin Gazze ziyaretinize? 2013 yılında Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirecektiniz. Aradan yaklaşık 9 yıl geçti. Sn. Erdoğan'a soruyoruz şimdi, Gazze'ye ne zaman gideceksiniz?"

"İSRAİL'LE NORMALLEŞME MAZLUM KARDEŞLERİMİZE İHANETTİR"

"Şimon Peres'i Gazi Meclisimizde konuşturduğunuz, alkışladığınız görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarda dururken, biz Sn. Erdoğan'ın Gazze'ye gideceği günü bekler dururken; katillerin ülkemize davet edildiğine şahit oluyoruz ne yazık ki!" diyen Saadet Partisi lideri, "'İsrail ile normalleşmek', mazlum kardeşlerimize ihanettir. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır!" İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda İsrail'le ilişkilerde yeni dönemin sinyallerini vererek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un şubat ayında Türkiye'ye geleceğini söylemişti. .