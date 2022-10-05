Karamollaoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Hayaller tek haneli, hayatlar üç haneli

Saadet Partisi Karamollaoğlu 'Sözlerini tutmayan 20 yıllık bir iktidarın, bir 5 yıl daha iktidarda kalmak için mantıklı gerekçesi olamaz' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Açıklamasında cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına değinen Karamollaoğlu "Bizim en ufak bir tereddütümüz yoktur, 85 milyon insanımız da müsterih olsun; ortak akılla belirleyeceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır" diye konuştu.

İktidara yönelik eleştirilerini de dile getiren Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Sorunları dış güçlerin ekonomiye saldırısına, iç güçlerin işbirlikçiliğine, süfli hayat isteklerine, şükürsüzlüğe bağlıyor ve sözde özgün ekonomi modellerinden bahsediyorlar.

Türkiye'mizi hiç olmadığı kadar “kırılgan” ve dış ekonomik etkilere açık hale getirdiler. Ülkenin ekonomik güvenliğini riske attılar.

20 yıldır iktidarda bulunan bu arkadaşlar, bir de utanılması gereken bu ekonomik tablo ile övünmeye yelteniyorlar."

Türkiye'deki enflasyonun Arjantin'in dahi gerisinde kaldığını belirten Karamollaoğlu, "Bugün sabaha karşı yakıt fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Ankara'da metreküp olan doğalgaz, 2022 yılında 5 liranın üzerine çıktı. Rusya'ya olan doğal gaz borcumuzun ertelenme için başvuru yapıldı. Ülkenin temerrüde düşme risk primi yükseldi. Türkiye hiç olmadığı kadar kırılgan durumdadır" diye konuştu.

AK Parti'nin iktidara geldiğinde "Dünyanın ilk 10 iyi ekonomisi arasına gireceğiz" sözünü verdiğini anımsatan Karamollaoğlu, "Bu sözü verirken dünyanın en iyi 16 ekonomisine sahiptik. Şuan 20 sıraya düştük. 'Enflasyonu tek haneye indireceğiz' demişlerdi. Hayaller tek haneli, gerçekler 3 haneli. Allah aşkına, sürekli olarak rakamları revize etmesine rağmen vermiş olduğu sözleri tutmayan 20 yıllık bir iktidarın, bir 5 yıl daha iktidarda kalmak için mantıklı bir gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı. .