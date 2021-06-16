Karamollaoğlu'ndan cevap, Asiltürk'ten yeni açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısına yanıt verdi. Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarının kendisini bağladığını ifade etti.

Sabah gazetesine konuşan Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün sosyal medya hesabından paylaşılan yazının parti içi bir çalışma sonucunda hazırlandığını ve münakaşa amacı olmadığını ifade etti. Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yazıdan haberi olmadığı iddialarını da cevaplandırdı.

“Bu yazı bir parti içi çalışmadır”

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamayı şu sözlerle yorumladı:

Bu yazı bir parti içi çalışmadır. Arkadaşlarla partinin daha iyi ve güçlü olabilmesi için yapılan değerlendirmelerdir. Asla bir münakaşa amacı yoktur. Münakaşa olsun istemem.

"KARAMOLLAOĞLU'NUN NASIL HABERİ YOK, YAZIYI ONA GÖNDERDİM"

Asiltürk, Twitter'dan yaptığı 53 paylaşım sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bayrak açmak ve parti yönetiminden habersiz hareket etmekle suçlanmıştı. Yazıdan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun haberi olmadığı belirtilmişti. Asiltürk, bu soruya da çok açık bir yanıt verdi, iddiaları yalanladı.

Asiltürk, "Temel Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yok. Parti iç çalışması olan bu yazıyı kendisine gönderdim." dedi.

"PARTİNİN DAHA GÜÇLÜ OLMASI İÇİNDİ"

Oğuzhan Asiltürk, paylaşımlarının 'kongre çağrısı' şeklinde yorumlanmasını ise şöyle değerlendirdi:

Partinin daha güçlü olması için, parti içi yapılan çalışmalarla ilgili bir yazıydı. Kongre çağrısı yapmadım. Kongre için parti kendisi karar verir.

SAADET PARTİSİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Daha sonra Külliye'de de ağırlamıştı. Asiltürk-Erdoğan zirvesi sonrası, 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak' iddiası siyaset gündeminde yoğun şekilde tartışılmıştı.

Asiltürk, 'Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Sizin böyle bir talebiniz var mı?' sorusuna, "Şu an için seçim dönemi değil. Seçim yaklaştığında bu konular görüşülür. Şimdiden görünen iki taraf olacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Millet İttifakı. Seçim dönemi geldiğinde iki tarafla da konuşulur. 'Saadet Partisi olarak şunları istiyoruz. Şöyle bir Meclis görmek istiyoruz' deriz. İki tarafın teklifleri de değerlendirilir ve bir karar verilir. Bu tek başına bir kişi istiyor diye alınacak bir karar da değildir. Parti içi yönetim mekanizmaları var, Yüksek İstişare Kurulu var. Hep birlikte bir değerlendirme yapılır ve parti için doğru olan karar verilir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için kendi gözetiminde bir liste hazırlanarak partisinin kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti. Asiltürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini kaydetti.

SAADET PARTİSİ'NE AZALAN DESTEK

Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi'ni destekleyenlerin desteğinin azaldığını ifade eden Asiltürk, bu nedenle seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldıkları illerde milletvekili çıkaramadıklarını bildirdi.

Bir siyasi partinin başarılı olması için inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerektiğini belirten Asiltürk, "Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır. Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız." ifadelerini kullandı.

"PARTİ YOK OLUR"

Milli Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönünün, ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı ön planda tutması olduğunu vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız, bize oy verecek olanlar, maddi imkanlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir. Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek o şartlara uygun tedbirler almamız lazım. Allah'ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Milli Görüşe kazandırmak için benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin."

KARAMOLLAOĞLU'NDAN CEVAP

Çağrıya yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarının kendisini bağladığını söyledi ve bu konuyu onunla görüşeceğini belirtti.

''Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz'' diyen Karamollaoğlu, parti içi meseleleri kamuoyu önünde konuşmak istemediğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Parti içi meselelerimize kamuoyu önünde girmemekte kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.