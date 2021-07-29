Karamollaoğlu'ndan Asiltürk’ün sözlerine yorum

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarına da değinen SP lideri, “İnsanlar keyif için kendi memleketlerini bırakıp başka bir memlekete göç etmezler. Eğer böyle bir mecburiyet doğduysa onlara karşı insanca davranmak bizim için en önemli görevdir” dedi.

Karamollaoğlu, Asiltürk'ün SP'ye yönelik “Bana itaate söz verdiniz” ifadelerinin sorulması üzerine “Ben onu ilk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar” diye konuştu. (Milliyet)