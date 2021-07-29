Karamollaoğlu'ndan Asiltürk’ün sözlerine yorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2021-07-29 08:43:38
Tunus'ta yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Tunus halkının iradesinin adeta askıya alınması bizi endişeye sevk etti. Bir başbakanın görevden alınması, meclisin faaliyetlerinin durdurulması demokrasiye vurulan bir darbe olarak algılanır” ifadelerini kullandı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarına da değinen SP lideri, “İnsanlar keyif için kendi memleketlerini bırakıp başka bir memlekete göç etmezler. Eğer böyle bir mecburiyet doğduysa onlara karşı insanca davranmak bizim için en önemli görevdir” dedi.
Karamollaoğlu, Asiltürk'ün SP'ye yönelik “Bana itaate söz verdiniz” ifadelerinin sorulması üzerine “Ben onu ilk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar” diye konuştu. (Milliyet)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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