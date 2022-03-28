Karamollaoğlu’ndan 6'lı zirvede bir araya geldiği liderlere teşekkür

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu 6 muhalefet liderinin biraraya gelmesinin ardından liderlere teşekkür etti.

Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun toplantısı dün ikinci defa 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

ZİRVEDEN 'KARARLILIK' MESAJI ÇIKTI

Buluşmanın ardından altı liderin imzasıyla ortak mutabakat metni yayınlandı. "Birliğimizi sürdürmeye kararlıyız" yazan metinde, geçiş süreci ve seçim güvenliği için çalışma grubu oluşturulduğunun vurgulanması dikkat çekti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, dünkü zirvenin ortak açıklama metnini de paylaşarak muhalefet liderlerine teşekkür etti.

Karamollaoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ülkemizin problemleri ile çözüm yollarını konuştuğumuz ve ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinin detaylarını değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantıya ev sahipliği yapan Sn. Ali Babacan başta olmak üzere, tüm değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

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