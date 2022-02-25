Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şüpheyle bakıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, tereddüt göstermeden seçimi kazanacak makul bir aday için çalışılması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Geneş Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin açıklamalar yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakış açısını aktardı.

Temel Karamollaoğlu'na, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5 partinin lideri desteklerse aday olurum" sözlerine ithafta bulunularak, destek verip vermediği soruldu.

"BİZİM SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZ BİR ADAYI BELİRLEMEMİZ LAZIM"

Muhabilirin "Sizce Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacak aday mıdır, aday olursa destek verir misiniz?" sorusuna verdiği cevaptaki şüpheleriyle dikkat çeken Karamollaoğlu, "Bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET OLARAK BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMESİ MAKUL"

Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bu konuda şimdi bir yorum yapmak doğru olmaz benim yönümden. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle demesini de garipsemiyorum, doğru buluyorum. Aslında ana muhalefet partisi genel başkanı olarak böyle bir şeyi söylemesi, düşünmesi gayet makul.

"İYİ ARAŞTIRILMASI GEREKİR"

Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi, hakikaten tereddüt göstermeden bizim bu seçimi kazanacağımız bir adayı belirlememiz lazım. O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüt edilmesi gerekir." .