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TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin diğer muhalefet partileri ile olan ilişkilerine değindii.

1 Saat Önce
2021-12-14 08:36:25
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Saadet Lideri Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a gündeme dair açıklamalarda bulunurken, ittifak konusu ile ilgili "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP'ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey'le, Meral Hanım'la bunda birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MADIMAK OLAYLARINI ENGELLEMEK İÇİN YAPTIKLARIMA BAKSINLAR"

Saadet Partisi Lideri, CHP'lilerin kendi yüzüne sık sık vurduğu Madımak Oteli'nde yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi;

O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz'da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz'da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli. İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar. ”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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