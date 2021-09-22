DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma başvuru son gün ne zaman?
Zelenskiy’nin danışmanına suikast girişimi
ABD’li ilaç firmasının rüşvet iddialarıyla ilgili bakanlık raporu ortaya çıktı
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat zamanı
Veyis Ateş'ten ''Nerede suç duyurusu?'' sorusuna tepki
Sosyetenin Kına Gecesi Organizatörü: Erol Yıldırım
Rusya'dan Erdoğan'ın ''Kırım'' açıklamasına yanıt
İngiltere Savunma Bakanlığından Afgan ifşası
Ev sahiplerinin en fazla yapacağı kira zammı yüzdesi belli oldu
Ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek yerleştirme dersleri ne zaman başlayacak?
Selçuk Bayraktar’dan ‘uçan araba’ açıklaması
Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ''uyuşturucu'' tespiti
İdlib'in çocuklarından 75 metrelik mesaj!
Balotelli’nin Beşiktaş maçındaki hareketi dünya basınında
YKS ek tercihlerde tercih değiştirilir mi? YKS ek yerleştirme tercih değiştirme hakkı var mı?

TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybetmez

Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybetmez

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu “İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedeceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum” ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-09-22 12:56:05
Karamollaoğlu: İktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybetmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İktidar değişirse muhafazakârlar kazanımlarını kaybeder” yönündeki tartışmaları değerlendirdi.

PolitikYol'dan Murat Aksoy'a konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi iktidar çevrelerinde şu tartışılıyor; iktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedebilir. Böyle bir şey mümkün mü?” sorusuna “Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Bizim tersine kazanımları bir kesimin değil, herkese eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamız gerekiyor” yanıtını verdi.

'MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYININ KİM OLACAĞI TARTIŞMASI ERKEN BİR TARTIŞMADIR'

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu konular yandaş medyada sıkça tartışılsa da, kanaatime göre çok erken bir tartışma. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir konunun henüz seçimlerle ilgili bir takvim yokken, tartışılması çok anlamlı değildir. Bu aşamada sadece Cumhur İttifakı adayı bellidir o da mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışması erken bir tartışmadır. Ortada bir seçim kararı yokken 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışması abesle iştigaldir."

"Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, bu açık. Peki seçim Erdoğan'ın dediği gibi zamanında olursa hukukçular Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağını söylüyor. Ne dersiniz bu yoruma?" sorusuna ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Eğer erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz. Bu konu çok açık ve net. Meclis erken seçime gitmek için bir karar alırsa -ki onun süresi de belirtilmemiş aynı yıl içinde de olabilir- diyelim Mart 2023'te bir seçim olsa, o zaman sayın cumhurbaşkanının aday olması mümkündür. Ama benim şahsi kanaatim büyük ihtimalle önümüzdeki senenin sonunda bir erken seçim olacağı yönünde."

Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içinde değiliz” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Şuradan başlayalım, şu anda hiçbir ittifak somut olarak gündemimizde yok. Çünkü ortada alınmış seçim kararı yok. İttifaklar seçim kararı alındığında ya da seçime gidildiğinde somut olarak konuşulacak, tartışılacak konular. O zaman partilerle görüşür, kendimize en yakın olan ile bir uzlaşma metni üzerinde anlaşır yerimizi alırız.

Geçen seçimde de biz, son ana kadar Millet İttifakı'nın içinde miyiz, dışında mıyız bu konu hiç gündemimizde değildi. Somut gelişmeler olunca tavrımızı aldık. Ki o zaman da bize Cumhur İttifakı'nda da teklif vardı. Biz dedik ki, prensiplerimize bağlıyız, ilkelerimize bağlıyız; bundan dolayı da Cumhur İttifakı'nın içinde yer alamayız.

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi:

Zaten iki seçenek var, üçüncüsü yok. Birincisi tek bir aday üzerinde anlaşmak, ikincisi her parti kendi adayını çıkarması. Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi. Bunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş