Karamollaoğlu: Hayat pahalılığı devam ettikçe zam yapsanız ne olur?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 206 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, 'Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe yüzde 40, yüzde 60 zam yapsanız ne olur?' dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de Esad rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, açıklamanın yersiz olduğunu belirterek, "Bölgemizde Rusya ve ABD gibi ülkelerin gölgesine sığınarak, o ülkelerin taşeronluğunu yapmak adına böylesi çıkışlar yapmak, en çok da bu çıkışları yapan ülkelerin zararına olacaktır. İktidarın, Suriye özelinde ve bölgemiz genelinde uyguladığı yanlış politikaları eleştirdik, eleştiriyoruz da fakat Türkiye'nin Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs Türkiye'nin sigortasıdır. Herkes bu gerçeği görmek mecburiyetindedir" dedi.

Karamollaoğlu, yılbaşında 385 dolara tekabül eden asgari ücretin 206 dolar seviyelerine gerilediğini belirterek, "Şimdi yüzde 30-35 zam yapacaklarını söylüyorlar, bununla da övünüyorlar. Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe enflasyon sürekli artıp, alım gücü de sürekli düştüğü müddetçe yüzde 40 yapsanız ne olur, yüzde 60 zam yapsanız ne olur? Bugün yüzde 100 zam yapsanız bile dolar cinsinden karşılığı ancak geçen seneye denk gelir; bunun adına da 'zam' denmez. Akıl dışı ekonomi politikaları ülkemizi adete ucuz bir pazar haline getirdi. Paramız pul, ülkemiz pazar oldu" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.