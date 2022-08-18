Karamollaoğlu: Hangi yüzle faturayı çiftçiye kesmeye kalkışıyorsunuz?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Hangi yüzle faturayı çiftçiye, üreticiye, marketçiye kesmeye kalkışıyorsunuz? Hiç kusura bakmayın! Kendi acizliğinizi ve beceriksizliğinizi, mağduriyet edebiyatıyla örtemezsiniz. ' dedi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iktidarı eleştirdi.

AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirten Karamollaoğlu, “İktidardaki arkadaşların bir ara çok kullandıkları bir cümle vardı: 'Ne istediler de vermedik?' diyorlardı. Biz de şimdi benzer soruları size sormak istiyoruz: Allah aşkına ne istediniz de yapamadınız?" diye sordu.

"ŞİKAYET ETMEYE HİÇ HAKKINIZ YOK"

"20 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz?" diyen Karamollaoğlu, "20 yıldır istediğiniz atamayı yapmadınız mı? 20 yıldır istediğiniz yasayı değiştirip, istediğiniz kararnameyi çıkarmadınız mı? İstemediğiniz bürokratı görevden alıp, istediğinizi de getirmediniz mi? Şimdi hangi yüzle faturayı çiftçiye, üreticiye, marketçiye kesmeye kalkışıyorsunuz? Hiç kusura bakmayın! Kendi acizliğinizi ve beceriksizliğinizi, mağduriyet edebiyatıyla örtemezsiniz. Hep bahane arıyorsunuz, bulamayınca da uyduruyorsunuz! ‘Operasyon var', ‘dış güçler var', ‘Ak Parti'ye karşı kampanya var' diyerek milleti kandıramazsınız. 20 yıldır iktidardasınız, yeni değil. Eğer ortada bir 'komplo' varsa; bugüne kadar gerekli tedbirleri almanız ve bunu ortaya çıkarmanız gerekirdi. Şimdi şikayet etmeye hiç hakkınız yok…" ifadelerini kullandı. .