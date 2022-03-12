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Karamollaoğlu: Eşel mobil sistemi derhal geri gelmeli

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından akaryakıta gelen zamlara tepki gösterirken eşel mobil sisteminin “derhal” hayata geçirilmesini gerektiğini ifade etti.

1 Saat Önce
2022-03-12 09:59:28
Karamollaoğlu: Eşel mobil sistemi derhal geri gelmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından Türkiye'nin “ekonomik pandemi” karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomik krizi görmezden geldiğini savunarak, “Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış” dedi.

Temel Karamollaoğlu, peş peşe gelen akaryakıt zamlarına dikkat çekerek, “Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşel mobil sistemini kaldırmasına da dikkat çeken Karamollaoğlu,”Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi' derhal yeniden hayata geçirilmelidir.”” dedi.

Eşel Mobil sistemi 22 Aralık 2021'de kaldırıldı. Döviz kurlarında düştüğü takdirde akaryakıta indirim sağlayan sistemin kaldırılmasıyla gerçekleşek indirimlier ÖTV'ye yansıtılıyor. Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

“Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. ‘Ekonomik pandemi' ile karşı karşıyayız adeta! -Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, -Esnafımız kepenk kapatıyor, -Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…

Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor. Halbuki, hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi' derhal yeniden hayata geçirilmelidir.”

Ekran Resmi 2022-03-12 10.02.17

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına geliyor.

Eşel mobil sistemiyle fiyat artış kararlarından bazıları ÖTV'den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımıyor. .

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