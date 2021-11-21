Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhur İttifakı’na davet etti, kabul etmedim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşmede üstü kapalı bir şekilde kendisini Cumhur İttifakı’na davet ettiğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Karamollaoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

-Sayın Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenizle ilgili olarak “Sadece yüzde 50+1 konusu doğru, diğer söyledikleri gerçeği yansıtmıyor” dedi. Sayın Erdoğan cumhurbaşkanının yüzde 50+1 oy çoğunluğuyla seçilmesini kendisi istemişti, şimdi neden bu kadar sıkıntı duyuyor sizce?

Yüzde 50+1'i Tayyip Bey istedi, ne için istedi, “Nasıl olsa benim dışımda bunu yakalayacak kimse olmaz” kanaatiyle istedi. Ama şimdi görüyor ki kendisine destek verenlerin sayısı azalıyor. O zaman bu 50+1 problem çıkarıyor, bundan dolayı da diyor ki “En fazla oyu alan şahıs kim ise o cumhurbaşkanı olabilmeliydi”, söylediği bu. Alternatifler şu olur, seçime gidersiniz, seçimde 3-5 aday çıkar, bunların hiçbiri yüzde 50'yi geçemez ama sona kalan iki kişi içinde bir tercihte bulunulur, kim daha fazla oy almışsa o seçilmiş olur. Bunların hepsine rıza gösterilebilir ama esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir.

-Belki de bütün muhalefet partilerinin bu sisteme ve kendisine karşı birleşeceği aklına gelmemişti. Sizin için “50+1 dışında söyledikleri gerçeği yansıtmıyor” dedi, siz de “Ne söylemişim de doğru değil” dediniz, sonra size iade-i ziyaret yapmaktan vazgeçtiği haberi duyuldu. Peki, gerçekten 50+1 dışında aranızda nasıl bir konuşma geçti de sizin konuşmanıza bu kadar tepki gösterdi?

“Bu denetim meselesi önemlidir” dedim. Yani, Başkanlık Sistemi meselesinde bu olmadan olmaz. Ne olursa olsun başta bulunan kişi, daha doğrusu bütçeyi yapan, emanet edilen parayı harcayan kişi mutlaka denetlenebilmeli. Bu denetim halk tarafından, sizin gibi gazeteciler vasıtasıyla da yapılır, sorular sorulur ama esas denetlemeyi bir denetim kurulu olan Sayıştay yapar. Bütün hesapları önüne koyar, inceler, burada bir usulsüzlük, yolsuzluk var mı ona bakar.

-Evet, ama merak edilen şu; siz onun hangi sözünü yanlış yansıtmış olabilirsiniz?

Hiçbir şey yok ki. O lafı da kendisi doğrudan doğruya açıklamadı, bir toplantıda söylenmiş diye aktarıldı. Dolaylı olarak deniyor ki “Bunun dışında hiçbir şeyi doğru söylemedi”, peki neyi doğru söylememişim (gülüyor), bunu kendisinin söylemesi lazım o zaman. Dostça bir toplantı oldu, gayet rahat şekilde konuştuk. Ben endişelerimi dile getirdim, kendisi de endişelerimin yersiz olduğunu, Türkiye'de ne işsizlik, ne de geçim sıkıntısı diye bir problem olduğunu söyledi. Bunun dışında “SİHA'lardan (silahlı insansız hava aracı) dolayı savunma sanayiinde müthiş bir atağımız var, satıyoruz, bu bize döviz de getiriyor”, “Cezayir'den 1 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım gelecek”, “Birleşik Arap Emirlikleri'yle aramız düzeliyor” filan dedi. Bunların dışında da olmayan bir şey söylemedim ki, sadece anlaşamadığımızı söyledim. Yok, “Biz anlaştık” dediyse onu bilmiyorum.

Cumhurbaşkanı'nın size ittifak teklif ettiği ama kabul etmediğiniz iddiası dile getirildi. Bu doğru mu?

“Biz beraber olmalıyız” dedi kendisi. Ben de dedim ki; “Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.” Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik.

-Mevcut sisteme itirazınıza rağmen bu ziyarette size kapalı bir “ittifak” teklifi yapmış ama onu söylüyorsunuz.

İşte bu şekilde yaptı…Tabii, tabii bir cümleyle ama ben de bu cevabı verdim, “Böyle bir sistemde yer alamayız” dedim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.