Karamollaoğlu'dan 'Millet İttifakı' ile yollarını ayırma sinyali

Millet İttifakı ile bilikte yol yürüyen Saadet Partisi, ittifakla yollarını ayırma sinyali geldi. 'Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum' diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 'Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir' dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ında sular durulmuyor...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Millet İtitfakı'yla ilgili çok sürpriz bir çıkış geldi. Seçim kanununda yapılan değişiklikleri hatırlatan Karamollaoğlu, "Yeni yollar aramak icabet eder. Üçüncü ittifak olabilir" dedi. Altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Mantıklı olan aday, halkın çoğunluğunun tasvip edeceği, ister sağda olsun, ister solda, ister milliyetçi olsun, toplumda güven telkin ediyor olması önemlidir" diye konuştu.

Hükümet 'ben seçimlere müdahale edeceğim' dedi

İtrernetHaber'in haberine göre; Seçim yasasında yapılan değişiklikleri eleştiren Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: "Hükümet son yaptığı değişikliklerle 'ben seçimlere müdahale edeceğim' diyor. Bu kelimeleri kullanmıyor ancak tavrı ve tarzı bu yönde. Ben seçimlerin dürüst yapıldığı kanaatinde değilim. Altılı masada bu konu gündeme geldi. Seçim güvenliği önümüzdeki seçimin bir numaralı meselesi. Sandıklara hakim olmak şart. Seçime giren partiler sandık kurullarında temsil edilecekler. Bunu sağlayamazsak problem çıkar. Her yerde en az 3 temsilcinin bulunmasını teminat altına alacağız."

Yüzde 15'lik AK Parti'den kopmuş bir kitle var

Korkunun ölüme faydası yok. Korkuyorlarsa artık dikiş tutturamazlar. Şu an seçime gitse kazanamayacakları gözüküyor. Seçime kadar ben şartları düzelteyim diye düşünüyor. Ama her geçen gün ekonomi kötüleşiyor, işsizlik artıyor, enflasyon yükseliyor, dış borç artıyor, dış ticaret açığı artıyor. Düzelen bir şey yok. Yüzde 15'lik AK Parti'den kopmuş bir kitle var. Bunlar neden koptuklarını tam olarak bilmiyor ama ekonomi en önemli etken gibi gözüküyor. Adalet önemli bir etken olarak gözüküyor. Dış politika önemli bir etken değildir. Ama siz elinizdeki bütün kanalları, gazeteleri, televizyonları bu yönde kullanırsanız bunun bir etkisi olacaktır. Ama bu AK Parti'yi kurtarmayacaktır. Tayyip Bey resmi gayri resmi bir yol bulmaya gidiyor."

İlk kez söylüyorum: Üçüncü bir ittifak olabilir

"AK Parti'den kopan yüzde 15'lik kesim AK Parti'nin memleketin sorunlarını çözemediğini gördü. Herkes yanlışı gördü ancak bunu düzeltme konusunda bir ittifak sağlayamadı. Biz de dahil olmak üzere arayışta olacağız. Zaman içerisinde bir neticeye varacağız. Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Seçim kanunuyla şartlar değişti. 3. ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum." .