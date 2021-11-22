Karamollaoğlu: Belli bir zümre var, onların keyfi yerinde

SAADET lideri Karamollaoğlu, partisinin Bingöl 5. Olağan Kongresi'nde iktidarı eleştirdi. 'İşsizlikte de zirveye çıktık, çalıştığı halde geçinemeyen insanların âdetinde de anormal bir artış var' dedi.

Saadet Partisi il kongresi için Bingöl'e gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun gündeminde ekonomi vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, asgari ücrete enflasyonun üzerinde 7 ile 10 puan arasında reel artış yapılması gerektiğini belirterek "Bu konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bey ile de görüştük. Tayyip Bey diyor ki , ‘asgari ücretlileri memnun edeceğiz.' 'Memnun edecekseniz enflasyonun üzerinde bir rakamı vermeniz gerekiyor' dedim. Enflasyon eğer yüzde 40 ise, yüzde 39 verseniz zam yapmış olmazsınız, adam daha da fakirleşecek" değerlendirmesinde bulunarak asgari ücretlilerden vergi alınmamasının devletin çok zararına olmayacağını söyledi.

'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMELİ'

Yönetim sistemine ilişkin soruya da cevap veren Karamollaoğlu, başkanlık sistemine geçildiği gibi yeniden parlamenter sisteme geçilebileceğini belirterek "Aslında problem başkanlık sisteminde değil, problem başkanın denetlenmemesi"' diye konuştu.

Basın toplantısı sonrası partisinin Bingöl 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada, ülkenin doğusunun ihtiyaçlarının hâlâ büyük ölçüde giderilmediğini söyleyerek "Biz bugünkü iktidarın bazı politikalarını tutarsızlıktan dolayı eleştiriyoruz. Şahıslar fikirlerini değiştirebilir. Bizim derdimiz şahıslarla uğraşmak değil, ilkelerle. Ülkenin yönetiminde izledikleri politikalarla ilgili bizim eleştirilerimiz" diyerek siyasetin sorunların çözümüne hizmet etmesini gerektiğini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın 1994 yılında Bingöl'de öğrenci andı ile ilgili konuşmasını hatırlatan Karamanoğlu "Biz Erbakan hocamızın talebeleriyiz. Hocamız en ciddi sıkıntıyı Bingöl'de sarf ettiği iki cümle ile gördü. Siyasi hayatına mal oldu adeta. Biz aynı yolda gidiyoruz aynı prensipleri benimsiyoruz" diyerek ülkenin kalkınması için çabalayacaklarını söyledi.

'İŞSİZLİKTE ZİRVEYE ÇIKTIK'

İşsizliğe ve yoksulluğa dikkat çeken Karamollaoğlu kaynakların belli bir zümreye gittiğini belirterek şöyle konuştu: "Çalışıp da geçinemeyen insan kalmamalı. Biz maalesef işsizlikte de zirveye çıktık, çalıştığı halde geçinemeyen insanların âdetinde de anormal bir artış var. Belli bir zümre var, onların keyfi yerinde. Ne kazandıklarını, ne kadar kazandıklarını onlar bile bilmiyor. Âmâ bu memlekette 84 milyon insan var.”

Ülkede bütün ihalelerin 5-6 firmaya verildiğini belirten Karamollaoğlu "İşi ehline vereceksin, kendi yandaşına değil" diyerek iktidarı eleştirdi. Karamollaoğlu, "Her yapılan ihale şeffaf olmalı. Hangi ihale şeffaf şu anda Türkiye'de, firmaların adetini bile arttırmıyorlar. 5-6 firma bütün ihaleleri alıyor" dedi.

KHK'LI ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti temsilcilerinin de katıldığı kongrede yoğun güvenlik tedbirleri alınması dikkat çekti. Mevcut il başkanı Muhammed Fatih Tiryaki'nin yeniden il başkanı seçildiği kongre sonrası STK temsilcileri ve KHK ile ihraç edilen öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Karamollaoğlu, basına kapalı toplantı sonrası kentten ayrıldı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.