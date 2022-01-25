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TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu: Arkadaşlar nerede kalmıştık?

Karamollaoğlu: Arkadaşlar nerede kalmıştık?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?' diyerek koronavirüs tedavisinin ardından çalışmaya döndüğünü duyurdu.

2 Saat Önce
2022-01-25 20:16:56
Karamollaoğlu: Arkadaşlar nerede kalmıştık?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, 15 Ocak'ta taburcu olup evinde istirahate çekildi. Karamollaoğlu, bugün partisinin Genel Merkezi'nden bir fotoğraf paylaşıp çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Karamollaoğlu, fotoğrafın açıklamasında ise, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" ifadesine yer verdi. .

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