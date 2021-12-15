Karamollaoğlu: Allah aşkına, bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından, '150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz!' diyerek 'Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?' ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidarı eleştirerek, "Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz. Bu manzara Türkiye'ye yakışıyor mu?" dedi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU MANZARA YAKIŞIYOR MU TÜRKİYE'YE?"

"Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz? 150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz! Bu manzara yakışıyor mu Türkiye'ye?"

"İNSANIMIZ KUYRUĞA GİRİYOR"

Karamollaoğlu paylaşımının devamında yurt dışından alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelenlere de değinerek "Bulgarlar Edirne'ye, İranlılar Van'a, Gürcüler Artvin'e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor!" dedi.

"MİRAS BU MU OLMALIYDI?"

İktidara da eleştiride bulunan Karamollaoğlu "19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye'ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: mynet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.