DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İşçi ve işveren sendikaları anlaştı, SGK primi 5 puan düşüyor
15 Aralık deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Depremin büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu?
Veriler açıklandı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları
THY ödüle doymuyor
Araç fiyatlarındaki artışı etkileyen 51 kişiye gözaltı kararı
3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?
Altında hareketlilik sürüyor
İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı
Elon Musk'tan ilginç açıklama: Putin benden daha zengin
3600 ek gösterge maaşı artırır mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı ne kadar artar?
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: 'Ahlaksız, namussuz, vicdansız'
Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi
Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
Piyasalar, Fed Başkanı'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandı
Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu: Allah aşkına, bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?

Karamollaoğlu: Allah aşkına, bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından, '150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz!' diyerek 'Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-12-15 08:50:01
Karamollaoğlu: Allah aşkına, bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidarı eleştirerek, "Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz. Bu manzara Türkiye'ye yakışıyor mu?" dedi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU MANZARA YAKIŞIYOR MU TÜRKİYE'YE?"

"Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz? 150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz! Bu manzara yakışıyor mu Türkiye'ye?"

"İNSANIMIZ KUYRUĞA GİRİYOR"

Karamollaoğlu paylaşımının devamında yurt dışından alışveriş yapmak için Türkiye'ye gelenlere de değinerek "Bulgarlar Edirne'ye, İranlılar Van'a, Gürcüler Artvin'e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor!" dedi.

"MİRAS BU MU OLMALIYDI?"

İktidara da eleştiride bulunan Karamollaoğlu "19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye'ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı? Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-12-15 08.51.01

Kaynak: mynet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş